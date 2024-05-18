لبنان.. سائق"توكتوك" ينجو بأعجوبة من هجوم مسيرة إسرائيلية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نجاة عربة توكتوك بأعجوبة من هجوم مسيرة إسرائيلية، الجمعة، على سيارة في مجدل عنجر، بطريق المصنع الرابط بين لبنان وسوريا.

ووثقت كاميرا مراقبة تفاصيل الواقعة، إذ ظهر السائق المحظوظ دون أن يفقد السيطرة على التوكتوك، رغم أنه كان يقوده أمام السيارة التي استهدفتها الضربة الإسرائيلية.