لبنان.. سائق"توكتوك" ينجو بأعجوبة من هجوم مسيرة إسرائيلية (فيديو)
أظهر مقطع فيديو نجاة عربة توكتوك بأعجوبة من هجوم مسيرة إسرائيلية، الجمعة، على سيارة في مجدل عنجر، بطريق المصنع الرابط بين لبنان وسوريا.
ووثقت كاميرا مراقبة تفاصيل الواقعة، إذ ظهر السائق المحظوظ دون أن يفقد السيطرة على التوكتوك، رغم أنه كان يقوده أمام السيارة التي استهدفتها الضربة الإسرائيلية.
وقد أسفر الهجوم الذي نفذته مسيرة إسرائيلية على السيارة عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
وقال الدفاع المدني اللبناني في بيان، إن عناصره انتشلوا قتيلاً وجريحَيْن، إثر غارة جوية إسرائيلية على سيارة رباعية الدفع على طريق المصنع الدولي في مجدل عنجر.
وبحسب البيان، "عمل عناصر من الدفاع المدني على نقل الجريحَيْن إلى مستشفى البقاع في تعلبايا لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت جهات أخرى نقل الجثمان إلى المستشفى.
وكانت أعلنت حركة حماس، الجمعة، عن مقتل أحد قيادييها في منطقة البقاع، شرقي لبنان، بضربة إسرائيلية.
وقالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحماس، إن الغارة الإسرائيلية على البقاع الغربي اللبناني أسفرت عن مقتل القائد شرحبيل علي السيد "أبوعمرو".
وفي وقت سابق، الجمعة، قال مصدر مقرّب من حركة حماس، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، إن السيد كان مسؤولًا لدى حماس في منطقة البقاع، وإنه "قُتل بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته".
وأفاد الدفاع المدني اللبناني بسقوط قتيل وجريحَين، إثر الضربة في بلدة مجدل عنجر على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود مع سوريا، ونحو 60 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل.