معظمهم ذكور.. تعرف على عدد المنتحرين في اليابان خلال 2023
تراجعت نسبة الانتحار في اليابان بنسبة 36%، خلال العام الماضي، إذ أظهرت بيانات رسمية أن البلاد سجلت 21 ألفاً و818 حالة انتحار خلال 2023.
وحسب بيان أصدرته وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، فإن معظم المنتحرين ذكور، إذ بلغ عددهم 14 ألفاً و854 ذكرا، مقابل 6 آلاف و964 أنثى.
وأشارت الشرطة إلى انتحار 1010 طلاب، بينهم 507 في مراحل الدراسة الأساسية، ابتدائي وإعدادي وثانوي.
وبحسب البيان، جاءت المشكلات الصحية وتكاليف المعيشة وظروف العمل ضمن أول ثلاثة عوامل أدت إلى الانتحار.