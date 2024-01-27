معظمهم ذكور.. تعرف على عدد المنتحرين في اليابان خلال 2023

تراجعت نسبة الانتحار في اليابان بنسبة 36%، خلال العام الماضي، إذ أظهرت بيانات رسمية أن البلاد سجلت 21 ألفاً و818 حالة انتحار خلال 2023.

وحسب بيان أصدرته وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، فإن معظم المنتحرين ذكور، إذ بلغ عددهم 14 ألفاً و854 ذكرا، مقابل 6 آلاف و964 أنثى.