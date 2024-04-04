عرض مقتنيات أميرة سعودية بارزة للمرة الأولى (فيديو وصور)
يتاح لسكان العاصمة الرياض وزوارها الكثر هذه الأيام زيارة معرض فريد لمشاهدة مقتنيات شخصية لأميرة سعودية بارزة، بعضها يتم عرضه للعموم للمرة الأولى، بما في ذلك حلي وملابس.
وتعد الأميرة الراحلة حصة السديري إحدى أبرز زوجات الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، فهي والدة الملك الحالي سلمان، والملك الأسبق والراحل فهد، بجانب أمراء آخرين، بينهم الأميران الراحلان نايف وسلطان.
ويقام المعرض في منزل الأميرة حصة الخاص الذي عاشت فيه منذ العام 1960 وحتى وفاتها عام 1969، ويُعرف باسم "بيت المصانع"؛ نسبةً لاسم المنطقة التي أقيم فيها.
ومن بين المقتنيات المعروضة، فساتين للأميرة حصة، وحلي متنوعة بجانب ساعة يد، وسفرة طعام كبيرة كانت تجمعها بأبنائها على الغداء، وسجادة ولد عليها الملك فهد، بجانب ركن علقت فيه قصيدة رثاء، وهو المكان الذي توفيت فيه الأمير حصة.
ولم يسبق أن شهدت المملكة معرضاً عاماً يتم فيه عرض مقتنيات أميرات أو سيدات بارزات في البلاد المحافظة، التي تشهد منذ سنوات انفتاحاً ثقافياً لافتاً يحظى بتشجيع وإعجاب كبير من كثير من سكان البلاد.
وتشرف مؤسسة الأميرة حصة بنت أحمد السديري الخيرية على المعرض الذي يستمر حتى يوم 11 أبريل/نيسان الجاري، ويقول القائمون عليه إنه يستهدف تخليد حياة الأميرة وتوثيق مقتنياتها وممتلكاتها الخاصة، وإنهم يعتزمون مد فترة المعرض.
وعاشت الأميرة حصة في الغاط، وهي اليوم إحدى محافظات منطقة الرياض، قبل انتقالها إلى مدينة الرياض بعد زواجها من الملك عبدالعزيز، وتنقلت في أكثر من منزل وقصر في حياتها، قبل أن يستقر بها المطاف في قصر المصانع.