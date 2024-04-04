عرض مقتنيات أميرة سعودية بارزة للمرة الأولى (فيديو وصور)

يتاح لسكان العاصمة الرياض وزوارها الكثر هذه الأيام زيارة معرض فريد لمشاهدة مقتنيات شخصية لأميرة سعودية بارزة، بعضها يتم عرضه للعموم للمرة الأولى، بما في ذلك حلي وملابس.

وتعد الأميرة الراحلة حصة السديري إحدى أبرز زوجات الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، فهي والدة الملك الحالي سلمان، والملك الأسبق والراحل فهد، بجانب أمراء آخرين، بينهم الأميران الراحلان نايف وسلطان.