"لعنة صدام حسين" تحرم ضابطا عراقيا من الترقية (فيديو)
بسبب اسمه، اشتكى ضابط عراقي من عدم حصوله على "ترقية" منذ ثماني سنوات.
الضابط "صدام" ظهر في فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقدم شكواه إلى وزير دفاع بلاده ثابت العباسي.
وقال الضابط، في الفيديو الذي وصفه المتداولون بـ "الطريف"، إنه حرم من الترقية بسبب اسمه، في إشارة إلى تشابه اسمه مع اسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وأعرب الضابط ضاحكا عن معاناته بسبب "حظه السيئ" لهذا التشابه في الأسماء.
بدوره، استجاب وزير الدفاع العراقي لشكوى الضابط العراقي ووعد بإنصافه، وفق ما ظهر في المقطع.