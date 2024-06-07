وفاة الناقد الفني المصري نادر عدلي

توفي الناقد الفني المصري نادر عدلي ظهر اليوم الجمعة عن 71 عاما، ومن المقرر أن تشيع جنازته اليوم بكنيسة العذراء بمدينة العاشر من رمضان.

وأعلن الناقد الفني أحمد سعد الدين عن الوفاة من خلال منشور عبر حسابه على فيسبوك قال فيه: "غادرنا منذ قليل الناقد الكبير والصديق العزيز نادر عدلي.. ربنا يرحمه برحمته".

من جانبها، نعت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الناقد الراحل في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك جاء فيه: "فقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الناقد السينمائي الكبير نادر عدلي".

وأضاف البيان: "كان نادر عدلي عضو الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية لسنوات منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي حتى عام 2013، كما تولى رئاسة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011 وكان بإصراره الكبير صاحب الفضل في إقامة هذه الدورة التي عقدت في ظروف غاية في الصعوبة".

وتابع: "كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الأربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي".

"وأصدر الراحل مجموعة من الكتب والدراسات عن المخرج فطين عبد الوهاب وسينما نجيب محفوظ وكمال الشيخ، كما شارك في لجان التحكيم في مهرجانات جمعية الفيلم والمركز الكاثوليكي للسينما".

"وشارك عدلي في تغطية ومتابعة مهرجانات دمشق وقرطاج ودبي وأبوظبي، وعدد من المهرجانات الدولية والمحلية في القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ".

واختتم البيان: "كان يكتب مقالا أسبوعيا في مجلة نصف الدنيا وجريدة الأهرام، كما كتب مقالاته في نشرة نادي القاهرة للسينما، واحتفل نادر عدلي منذ أيام بعيد ميلاده الحادي والسبعين، رحم الله الفقيد بواسع رحمته".