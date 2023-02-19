مؤلف "عيلة خمس نجوم".. من هو السيناريست السوري الراحل حكم البابا؟
غيب الموت، اليوم الأحد، الشاعر والسيناريست والصحفي السوري حكم البابا، عن عمر ناهز 62 عاماً بعد صراع مع المرض.
وحكم البابا من مواليد العام 1961 بمدينة حماة وسط سوريا، حاصل على دبلوم في التأهيل الإعلامي، قسم الصحافة من معهد الإعداد الإعلامي في دمشق العام 1982، كما حصل على إجازة في الفنون المسرحية قسم النقد والأدب المسرحي من المعهد العالي في الفنون المسرحية بدمشق العام 1991.
عمل حكم البابا في بدايته كمحرر في صحيفة "فلسطين الثورة" الصادرة في مدينة بيروت العام 1980، ثم عمل في الصحافة السورية بين عامي 1985 و2007 وتدرج في المناصب، ثم ترأس تحرير جريدة الدومري السورية المستقلة، كما كتب في العديد من الصحف العربية.
وكتب السيناريست الراحل 5 مسلسلات تلفزيونية عي "عيلة خمس نجوم" العام 1995، و"أحلام أبو الهنا" العام 1996، و"عائلتي وأنا" العام 1999، و"قلة ذوق وكترة غلبة" العام 2003، وآخرها "أيام الولدنة" العام 2007.
كما كتب وأعد حكم البابا برنامجا ساخرا للفنان السوري دريد لحام بعنوان "على مسؤوليتي" في قناة "إم بي سي" عامي 2001/2002، وكذلك ألف "كتاب في الخوف.. شاهد عيان على الصحافة السورية"، الذي صدر في طبعتين متتاليتين في إبريل عام 2005 وسبتمبر من نفس العام عن دار كنعان في العاصمة دمشق.
وفي الشعر أصدر الراحل حكم البابا، سبعة دواوين شعرية هي: "عصيان" 1982، و"مرّ من هنا" 1984، و"أكبر من جحيم، أصغر من تنور" 1985، و"عم صباحاً أيها الشقي" 1985، و"سورة ريم" 1986، و"سيرة العائلة" 1989، و"ما تبقى من كلام" 1991.
وأصدر أيضا سيناريو مسلسله التلفزيوني "أحلام أبو الهنا" في كتاب مطبوع، العام 1997.