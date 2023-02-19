مؤلف "عيلة خمس نجوم".. من هو السيناريست السوري الراحل حكم البابا؟

غيب الموت، اليوم الأحد، الشاعر والسيناريست والصحفي السوري حكم البابا، عن عمر ناهز 62 عاماً بعد صراع مع المرض.

وحكم البابا من مواليد العام 1961 بمدينة حماة وسط سوريا، حاصل على دبلوم في التأهيل الإعلامي، قسم الصحافة من معهد الإعداد الإعلامي في دمشق العام 1982، كما حصل على إجازة في الفنون المسرحية قسم النقد والأدب المسرحي من المعهد العالي في الفنون المسرحية بدمشق العام 1991.

عمل حكم البابا في بدايته كمحرر في صحيفة "فلسطين الثورة" الصادرة في مدينة بيروت العام 1980، ثم عمل في الصحافة السورية بين عامي 1985 و2007 وتدرج في المناصب، ثم ترأس تحرير جريدة الدومري السورية المستقلة، كما كتب في العديد من الصحف العربية.