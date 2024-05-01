الشامي يكشف اسمه الحقيقي

كشف المغني السوري الشهير "الشامي" عن اسمه الحقيقي للمرة الأولى، مفسرا سبب إطلاق لقب "الشامي" عليه.

وأوضح الفنان الشاب، خلال لقاء في برنامج "هالقد" الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد، "اسمي عبدالرحمن فواز، وهذه المرة الأولى التي أعلن فيها عن اسمي الحقيقي عبر الشاشة، وسبب تسميتي هو أنني أعتز ببلدي، وأحب الشام".

وأضاف الفنان السوري: "كنت أعيش في بلدة شرق تركيا لا يوجد فيها دمشقي واحد، وكان الجميع يناديني بالشامي نسبةً إلى الشام، وظل الجميع يعرفني بـ "الشامي"، وعندما اتجهت للغناء أطلق علي الشامي؛ نظرا لأن الجميع يعرفني بهذا الاسم، وهذا شيء أعتز به".

والشامي مغنٍ شاب ظهر في المجال الفني حديثاً، وحقق شهرة واسعة في سوريا والعالم العربي؛ بسبب الحفلات الفنية التي أحياها في معظم الدول العربية، واعتبره الكثيرون واحداً من أكثر الفنانين الشباب موهبة.

وحاز الشامي على العديد من الجوائز، من بينها تكريمه في حفل "جوي أواردز" 2024 الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.