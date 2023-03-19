مذيعة أمريكية تتعرض للإغماء على الهواء مباشرة (فيديو)

تعرضت مذيعة نشرة أخبار جوية في لوس أنجلوس، للإغماء وسقطت على الأرض، وذلك في بث تلفزيوني مباشر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت أليسا كارلسون شوارتز، مذيعة الأخبار الجوية في شبكة "سي بي إس" الأمريكية، على وشك أن تقدم تقريرها في الساعة السابعة صباحًا عندما تغير لون وجهها فجأة وسقطت على الأرض.

وظهر أن المذيعين المشاركين لها في النشرة، نشيلي مدينا وراشيل كيم، لم يلاحِظا سقوط شوارتز في البداية، إذ أكملت إحدى المذيعات حديثها قائلة لها: "أليسا، هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة"، وبعد ثوانٍ، قالت كيم مندهشة: "أوه"، ويمكن رؤيتها وهي تحاول رؤية شوارتز عبر الغرفة.

وعقب ذلك، وجهت مدينا حديثها للجمهور، قائلة: "سنمضي قدمًا ونبدأ الاستراحة الآن"، لترد عليها كيم بـ"نعم"، ومع ذلك، لم يتم استكمال البث الحي للنشرة، بل تم بث مقاطع مسجلة مسبقًا.