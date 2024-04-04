عباس بن فرناس..عبقري الطيران وحكيم الأندلس

واعترف الغرب بريادته في فن الطيران رغم أنه ليس أول إنسان يحاول الطيران بنفسه، لكنه كان المثال الأكثر وضوحا واكتمالا في هذا السياق. أطلقوا اسمه على إحدى فوهات القمر، لكن الحاسدين وأعداء النجاح في كل مكان وزمان طاردوه بالشائعات المجانية الجاهزة مثل الزندقة وممارسة السحر الأسود، فحوكم بتهمة الشعوذة.

وأظهر نبوغا خاصا واهتماما واسعا بعلوم الطب، والصيدلة، والرياضيات، والكيمياء، كما برع في فنون الشعر، واللغة، والموسيقى، حتى أطلقوا عليه اسم "حكيم الأندلس".

تعود جذور "أبو القاسم عباس بن فرناس بن التاكرني" إلى الأمازيغ في بلاد المغرب العربي، لكنه ولد في "تاكرنا"، مدينة روندا في جنوب إسبانيا حاليًّا، في الأندلس، في زمن حكم الأمويين عام 810 م، وتوفي في قرطبة سنة 887 م، حيث تم تخليد ذكراه بإطلاق اسمه على جسر شهير هناك.