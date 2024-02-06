ارتفاع معدل محاولات الانتحار بين الشباب الفرنسي

ارتفعت معدلات الانتحار والتفكير به بين الشباب الفرنسي، منذ جائحة "كورونا" (كوفيد - 19)، في مؤشر يعكس تدهور الصحة العقلية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.

ووفق استطلاع أجرته، الصحة العامة الفرنسية، فإن 4.2% من المشاركين، قالوا إنهم فكروا في الانتحار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وفي المجمل، أبلغ 6.8% عن محاولة انتحار خلال حياتهم، و0.5% في العام الماضي.

ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاما، انخفض معدل انتشار الأفكار الانتحارية ومحاولات الانتحار المبلغ عنها خلال العام بشكل طفيف، منذ عام 2014.

وبحسب هيئة الصحة العامة الفرنسية، فإن "النتيجة الرئيسة" لهذا الاستطلاع هي "زيادة كبيرة في الأفكار الانتحارية ومحاولات الانتحار على مدى الحياة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، والتي لوحظت على مدى السنوات العشر الماضية".