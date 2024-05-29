لبنان.. مصرع طالبة في حادث "غريب ومروع"

لقيت طالبة لبنانية حتفها بعد سقوطها في فجوة بأرضية حافلة مدرستها؛ ما أدى لدهسها من الحافلة نفسها، بحادث مروع هز مدينة طرابلس.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطالبة تدعى نسرين عز الدين تبلغ من العمر 13 عامًا وهي من منطقة سكان باب الرمل بمدينة طرابلس.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت المصادر إن الطالبة استقلت الحافلة من المدرسة عائدة إلى منزلها، إلا أنها سقطت من فتحة بأرضية الباص المهترئة، لتقع تحت العجلات.