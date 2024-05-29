لبنان.. مصرع طالبة في حادث "غريب ومروع"
لقيت طالبة لبنانية حتفها بعد سقوطها في فجوة بأرضية حافلة مدرستها؛ ما أدى لدهسها من الحافلة نفسها، بحادث مروع هز مدينة طرابلس.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطالبة تدعى نسرين عز الدين تبلغ من العمر 13 عامًا وهي من منطقة سكان باب الرمل بمدينة طرابلس.
وفي تفاصيل الحادثة، قالت المصادر إن الطالبة استقلت الحافلة من المدرسة عائدة إلى منزلها، إلا أنها سقطت من فتحة بأرضية الباص المهترئة، لتقع تحت العجلات.
وأشارت المصادر الى أن الطالبة لم تلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال، بل تم نقلها وهي في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات، لتفارق الطفلة الحياة متأثرة بجروحها.
وأكدت المصادر أن قوات الأمن بطرابلس أوقفت سائق الحافلة، وأحالته للتحقيق بتهمة القتل الخطأ والإهمال.
وبعد تداول تفاصيل الحادث على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشطاء عن حزنهم لوفاة الطفلة، واصفين الحادث بالغريب، ومعربين عن تعاطفهم مع عائلتها.