الممثلة الهندية بريانكا شوبرا تثير غضب المسلمين (صور)

وبُني المعبد في مدينة "أيودا" الواقعة على ضفاف نهر " سارايو"، بالقوة، على أنقاض مسجد كبير، فجّر هدمه أحداث شغب عارمة قمعتها الشرطة والجماعات الهندوسية، أدت لمقتل أكثر من ألفين شخص أغلبهم من المسلمين.

واحتفى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، بافتتاح المعبد، الذي وصف بأنه الأكبر في تاريخ الهند من حيث المساحة وعدد المتعبدين.

جاء ذلك بعد هدم المسجد "البابري"، الذي يعود للقرن الـ 16 الميلادي خلال العصر المغولي، ودُمر في تسعينيات القرن الماضي على يد متطرفين هندوس زعموا أن موقعه مسقط رأس "الإله رام" في معتقداتهم.