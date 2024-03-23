الممثلة الهندية بريانكا شوبرا تثير غضب المسلمين (صور)
أحدثت الممثلة الهندية المشهورة بريانكا شوبرا موجة من الغضب والاستياء بين المسلمين بعد زيارتها معبداً هندوسياً أقيم على أنقاض مسجد تاريخي.
وأثارت صورة نشرتها الممثلة، خلال زيارتها معبد "رام ماندير" الهندوسي، في ولاية "أوتار براديش"، مع زوجها الأمريكي نيك جونز وطفلتهما مالتي ماري، الغضب بين المسلمين.
وبُني المعبد في مدينة "أيودا" الواقعة على ضفاف نهر " سارايو"، بالقوة، على أنقاض مسجد كبير، فجّر هدمه أحداث شغب عارمة قمعتها الشرطة والجماعات الهندوسية، أدت لمقتل أكثر من ألفين شخص أغلبهم من المسلمين.
واحتفى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، بافتتاح المعبد، الذي وصف بأنه الأكبر في تاريخ الهند من حيث المساحة وعدد المتعبدين.
جاء ذلك بعد هدم المسجد "البابري"، الذي يعود للقرن الـ 16 الميلادي خلال العصر المغولي، ودُمر في تسعينيات القرن الماضي على يد متطرفين هندوس زعموا أن موقعه مسقط رأس "الإله رام" في معتقداتهم.