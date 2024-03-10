رجل دين إيراني يصور امرأة "خلسة".. و"الحرس الثوري" يتدخل (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن قوة من الحرس الثوري في مدينة قم، وسط البلاد، أغلقت مركزاً صحياً واعتقلت مديره، بسبب شجار حاد أدى إلى اشتباك بالأيدي بين امرأة ورجل دين، على خلفية تصوير السيدة "خلسة" بدون حجاب.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، السبت، قيام رجل دين في قم بتصوير امرأة وهي لا ترتدي الحجاب الكامل في أحد المراكز الصحية، حيث كانت تحمل ابنتها المريضة إلى المركز الصحي.