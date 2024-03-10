رجل دين إيراني يصور امرأة "خلسة".. و"الحرس الثوري" يتدخل (فيديو)
أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن قوة من الحرس الثوري في مدينة قم، وسط البلاد، أغلقت مركزاً صحياً واعتقلت مديره، بسبب شجار حاد أدى إلى اشتباك بالأيدي بين امرأة ورجل دين، على خلفية تصوير السيدة "خلسة" بدون حجاب.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، السبت، قيام رجل دين في قم بتصوير امرأة وهي لا ترتدي الحجاب الكامل في أحد المراكز الصحية، حيث كانت تحمل ابنتها المريضة إلى المركز الصحي.
ويُظهر المقطع المرأة وهي تصرخ بوجه رجل الدين المعمم، وتطالب بأن يظهر هاتفه ويحذف مقاطع الفيديو التي صورها خلال تواجدها في المركز الصحي.
ووصفت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري انتشار هذا الفيديو بـ"الجريمة الوقحة" من جهات مرتبطة بجهاز التجسس الأجنبي وإرساله إلى القنوات ووسائل الإعلام المعارضة، معتبرة ما حدث "إهانة لرجال الدين من قبل مسؤولي المركز الصحي".