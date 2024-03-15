نجل عبدالله الرويشد يكشف آخر تطورات مرض والده

كشف خالد الرويشد، نجل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الذي تعرض لوعكة صحية منذ شهرين.

وقال خالد في منشور عبر منصة "إكس": "نفياً للأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالدي، الفنان عبدالله الرويشد، أود أن أطمئن الجميع باستقرار الحالة الصحية لله الحمد".

وأضاف: "الوالد حالياً يستكمل البروتوكول العلاجي من خير الأطباء الكويتيين. يرجى تحري الدقة والدعوات له بالشفاء العاجل".

وأثار عدد كبير من الفنانين، بينهم نوال وأصالة، الجدل حول مصير الرويشد عندما نشروا دعوات بالشفاء له عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار قلق جمهور النجم واسع الجماهيرية في العالم العربي.

وبجانب نجله خالد، ينفي مقربون منه، أن تكون حالته الصحية في خطر، لكنه لم يتماثل بعد للشفاء التام منذ نقله للمستشفى في 18 فبراير/ شباط الماضي.