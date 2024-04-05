إيناس الدغيدي تنتقد ليلى عبداللطيف وتؤكد عدم صدق توقعاتها (فيديو)

انتقدت المخرجة المصرية المثيرة للجدل إيناس الدغيدي ليلى عبداللطيف خبيرة الفلك والأبراج والتوقعات اللبنانية، مؤكدة أنها تعرفها بشكل شخصي، مشيرة إلى أنها لم تخبرها بشيء وتحقق بالفعل.

وقالت الدغيدي خلال استضافتها في برنامج "أسرار" الحواري، إنها لا تعرف من أين تأتي ليلى عبداللطيف بأخبارها، وسبق أن التقت بها في لبنان، ورغم أنها أخبرتها عن الكثير من الأشياء إلا أن أي منها لم يتحقق.

وأكدت أنها لا تؤمن بالحسد رغم أن الكثيرين يقولون لها إنها محسودة لكنها لم تؤمن في عمرها بالحسد، لافتة إلى أنها تحب قراءة الفنجان كل فترة، وتلجأ إلى أشخاص مختلفين في كل مرة ليقرأها الفنجان.

وشددت على أنها مقتنعة بما يقوله الفنجان لأنها هي من تحقق ما يأتي به وليس إيماناً بذلك أو بصدق من يقوله.