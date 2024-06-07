لماذا خفضت مصر سرعات القطارات؟

أعنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الخميس، أنها أصدرت تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعات المقررة، على معظم الخطوط، وفق بيان للهيئة.

وأرجعت الهيئة سبب تخفيض سرعة القطارات إلى "درجات الحرارة التي تؤثر على القضبان والمعدات"، لافتة إلى أن القرار يأتي "حفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات".

وقالت الهيئة في بينها الذي نشرته عبر حسابها في فيسبوك: "هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ.. على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة".

وأكد البيان "متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي، وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط".