كارول الحاج لـ"إرم نيوز": استعملت شعوري الحقيقي لتجسيد دوري في "النسيان"

تحدثت النجمة اللبنانية كارول الحاج في حديث خاص لـ "إرم نيوز" عما جذبها للمشاركة بمسلسل "النسيان" الذي يعرض حاليًّا، والمكون من 15 حلقة، وقالت إن واقعية واحساس وصدق الشخصية التي تطل بها خلال أحداث العمل، عوامل كانت جذبتها في الأساس، إلى جانب الكثير من العوامل الأخرى الخاصة بالتجربة ككل.

"إحساس الأم"

وبسؤالنا لها عن مشاعر الأمومة التي كانت حاضرة بمشاهدها خلال أحداث مسلسل "النسيان" وانعكاس ذلك من أمومتها في الواقع؟ أجابت: "في الواقع أنا أم وعلى دراية بكل مشاعر الأمومة، لدي بعض الأصدقاء ممن تبنوا الأبناء بسبب عدم الإنجاب، أعرف جيدًا احساس الأم تجاه الأبناء، لهذا استعملت شعوري كأم في تجسيد الشخصية، والأم كذلك ليست فقط هي من تنجب بل من تقوم بالتربية أيضًا، لأن أي امرأة تنجب ستعطي لابنتها نفس الشعور والاحساس الذي تعطيه الأم التي تقوم بالتربية على وجه الخصوص من حيث الاهتمام والمشاعر، وكل ذلك كان موجودًا بالمسلسل، وكان الأمر مرهقًا بسبب المشاعر العميقة الموجودة بالأدوار وبأحداث المسلسل في العموم، الأداء عميق وصعب ومرهق ولكنه ممتع بالنسبة لي من خلال هذه التجربة".

التعبير بالفن

وأوضحت كارول متحدثة عن التمثيل والفنون الأدائية التي تجمعها لغة واحدة وهي التمثيل. حيث قالت: "أحب التمثيل كثيرًا وأشعر بأنه جزء مني، حيث أحب التعبير بالتمثيل والرقص وهذه الفنون تجعلني أستطيع التعبير عن الكثير من الأشياء بداخلي وكأنني أخرج من حال وأرتدي شخصيات أخرى أقوم بأدائها بالأعمال التمثيلية، أشعر بالمتعة حينما أقوم بأداء أي دور وشخصية فنية وكأنني أطلع من حالي فيه".

وبالحديث عن كواليس مسلسل "النسيان"، بينت: "التعامل مع كل الممثلين كان باحترافية كبيرة، وكانت الطاقات الإيجابية موجودة منذ البداية حيث نضع كل طاقاتنا وتركيزنا على الشخصيات التي قمنا بأدائها في هذا العمل، كانت كواليس العمل رائعة وشهدت انسجامًا وتناغمًا بين فريق العمل".