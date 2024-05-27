كارول الحاج لـ"إرم نيوز": استعملت شعوري الحقيقي لتجسيد دوري في "النسيان"
تحدثت النجمة اللبنانية كارول الحاج في حديث خاص لـ "إرم نيوز" عما جذبها للمشاركة بمسلسل "النسيان" الذي يعرض حاليًّا، والمكون من 15 حلقة، وقالت إن واقعية واحساس وصدق الشخصية التي تطل بها خلال أحداث العمل، عوامل كانت جذبتها في الأساس، إلى جانب الكثير من العوامل الأخرى الخاصة بالتجربة ككل.
"إحساس الأم"
وبسؤالنا لها عن مشاعر الأمومة التي كانت حاضرة بمشاهدها خلال أحداث مسلسل "النسيان" وانعكاس ذلك من أمومتها في الواقع؟ أجابت: "في الواقع أنا أم وعلى دراية بكل مشاعر الأمومة، لدي بعض الأصدقاء ممن تبنوا الأبناء بسبب عدم الإنجاب، أعرف جيدًا احساس الأم تجاه الأبناء، لهذا استعملت شعوري كأم في تجسيد الشخصية، والأم كذلك ليست فقط هي من تنجب بل من تقوم بالتربية أيضًا، لأن أي امرأة تنجب ستعطي لابنتها نفس الشعور والاحساس الذي تعطيه الأم التي تقوم بالتربية على وجه الخصوص من حيث الاهتمام والمشاعر، وكل ذلك كان موجودًا بالمسلسل، وكان الأمر مرهقًا بسبب المشاعر العميقة الموجودة بالأدوار وبأحداث المسلسل في العموم، الأداء عميق وصعب ومرهق ولكنه ممتع بالنسبة لي من خلال هذه التجربة".
التعبير بالفن
وأوضحت كارول متحدثة عن التمثيل والفنون الأدائية التي تجمعها لغة واحدة وهي التمثيل. حيث قالت: "أحب التمثيل كثيرًا وأشعر بأنه جزء مني، حيث أحب التعبير بالتمثيل والرقص وهذه الفنون تجعلني أستطيع التعبير عن الكثير من الأشياء بداخلي وكأنني أخرج من حال وأرتدي شخصيات أخرى أقوم بأدائها بالأعمال التمثيلية، أشعر بالمتعة حينما أقوم بأداء أي دور وشخصية فنية وكأنني أطلع من حالي فيه".
وبالحديث عن كواليس مسلسل "النسيان"، بينت: "التعامل مع كل الممثلين كان باحترافية كبيرة، وكانت الطاقات الإيجابية موجودة منذ البداية حيث نضع كل طاقاتنا وتركيزنا على الشخصيات التي قمنا بأدائها في هذا العمل، كانت كواليس العمل رائعة وشهدت انسجامًا وتناغمًا بين فريق العمل".
أعمال قادمة
ومن جهة أخرى، كشفت كارول عن مشاركتها ببطولة مسلسل "ترتيب خاص" المقرر عرضه قريبًا، وقالت: "هو مسلسل يندرج ضمن نوعية أعمال الكوميديا السوداء، الذي بدوره مختلف بالنسبة لي، وشعرت بالمتعة الفنية من خلال هذه التجربة البعيدة عما سبق وقدمته من أعمال سابقة، أُقدم في هذا العمل شخصية جديدة على تماس مع الكثير من الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث شخصيات مشاهير السوشال ميديا ومدربي اليوغا واللايف كوتش حيث يتابعهم الجمهور، الدور كان ممتعًا بالنسبة لي للغاية لأنه مختلف والأجواء كانت إيجابية خلال التصوير".
وأما عن التحضيرات الخاصة بدورها في مسلسل "ترتيب خاص" القادم، قالت: "التحضيرات لشخصية اللايف كوتش كانت بناء على النص المكتوب، وأنا في الواقع أعرف الكثير منهم وقرأت عنهم وأشاهدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا كان لدي مراجع حول شخصية اللايف كوتش نفسها، البعض منهم تحبهم والناس تصدقهم والآخرون لا، المسلسل ينقل صورة من الواقع عن هؤلاء الأشخاص بطريقة كوميديا سوداء وساخرة".
السينما ومصر
وبالنسبة للسينما والمسرح وتطلعها للحضور بهما قالت: "السينما والمسرح من أهم الفنون، شاركت بتجارب مسرحية في لبنان وأتمنى أن أعود للحضور بأعمال فنية مسرحية بلبنان لأنه من أحلى وأجمل أدوات التعبير الوقوف على خشبة المسرح والأداء أمام الحضور والجمهور، وهذا أمر جيد للغاية بالنسبة للممثل".
وعن ما إذا كانت تطمح للمشاركة في أعمال فنية مصرية مستقبليًّا؟، قالت: "شاركت منذ سنوات طويلة بفيلم "أصحاب ولا بيزنس" بطولة مصطفى قمر ونور، ظهرت في هذا العمل بدور فتاة فلسطينية، كذلك ظهرت كضيف شرف بمسلسل "واحة الغروب" بطولة منة شلبي وخالد النبوي وجسدت خلال العمل دور شقيقتها الأيرلندية، استمتعت للغاية بالمشاركة بهاتين التجربتين وأتمنى أن تكون هناك فرص للحضور بأعمال فنية مصرية.
وفي نهاية الحديث نوهت كارول الحاج إلى أن لديها تجربة سينمائية جديدة لفيلم لبناني على منصة "نتفليكس" يحمل اسم Blind Intersection، حيث تُشارك في بطولته.