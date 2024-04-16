لماذا يتفوق الرجال على النساء في عالم الملاحة؟

وتلعب سمات الشخصية أيضًا دورًا في التنقل، حيث يظهر الأفراد الذين يميلون نحو الاستكشاف قدرات ملاحية أفضل. وقد ارتبطت الأنشطة مثل الأنشطة الخارجية وألعاب الفيديو بتعزيز الوعي المكاني ومهارات الملاحة.

ويسلط الموقع الضوء على وجود تناقض في القدرات الملاحية للأفراد، بحسب عالمة النفس المعرفي في جامعة تمبل، نورا نيوكومب، التي أشارت إلى الدقة المذهلة التي حققها البعض في مقابل الافتقار التام للتوجيه الذي أظهره الآخرون.

تقليديًا، تم اكتشاف العنصر الجيني للملاحة، لكن الأبحاث الحديثة تسلط الضوء على التأثير السائد للبيئة، وتشير إلى الدراسات التي تقارن التوائم المتطابقة وغير المتطابقة التي تتنقل عبر البيئات الافتراضية.

واستخدمت إحدى التجارب التي طورها الباحثون، لعبة محمولة تسمى (Sea Hero Quest)، لجمع بيانات الملاحة من الملايين حول العالم. وقد ظهرت العوامل الثقافية، مثل التنشئة والموقع الجغرافي، كمحددات مهمة للبراعة الملاحية.

على سبيل المثال، يميل الأفراد من بلدان الشمال الأوروبي والمناطق الريفية إلى إظهار مهارات ملاحية أفضل، ربما بسبب الممارسات الثقافية والعوامل البيئية، بحسب الموقع.

وتشير الأبحاث إلى أن الممارسة يمكن أن تعزز المهارات الملاحية، حيث أظهرت الدراسات التحسينات في البيئات الافتراضية مع مرور الوقت.

ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) قد يقلل من قدرات الملاحة الفطرية، مما يؤكد أهمية الحفاظ على التوازن بين التكنولوجيا والمهارات الفطرية.