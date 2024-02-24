5 سلوكيات تحميك من متلازمة القولون العصبي

وفق دراسة منشورة في مجلة "جورنال غت"، فقد تراجع خطر الإصابة باضطراب الجهاز الهضمي حد نسبة 42٪، لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين كانوا يمارسون نشاطًا بدنيًا، وحصلوا على قسط كافٍ من النوم، واتبعوا نظامًا غذائيًا جيدًا، وتناولوا الكحول بشكل معتدل، أو لم يدخنوا.

ويعاني الأشخاص الذين لديهم إصابة بمتلازمة "القولون العصبي"، من آلام في البطن، وانتفاخ، ومن متلازمة القولون المهيج. وقد يتسبب هذا الأمر بحالة مزمنة من التشنج، والغازات، والإسهال، أو الإمساك، وفقًا لعيادة "مايو كلينك".

وكتب مؤلفو الدراسة أن تأثير الاضطراب على المعدة والأمعاء، وكذلك على الصحة العقلية، معروف جيدًا، لكن سبب الحالة لم تفك ألغازه بعد.

ووجد فريق بحث في هونغ كونغ أنه كلما زادت سلوكيات نمط الحياة الصحية التي اتبعها المشاركون في الدراسة، زادت الحماية ضد الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

وكان المشاركون الذين أظهروا سلوكًا واحدًا أقل عرضة للإصابة بأعراض القولون العصبي بنسبة 21% مقارنة بأولئك الذين لم يتبعوا أي سلوك، في حين أن أولئك الذين اتبعوا سلوكين كان لديهم خطر أقل بنسبة 36%، ومن قاموا بثلاثة إلى 5 من السلوكيات التي يُنصح بها، تراجع الخطر لديهم بنسبة 42٪.

ونوه فنسنت تشي إلى أنّ "تعديلات نمط الحياة لديها القدرة على أن تكون إستراتيجية وقائية أولية وفعالة لمرض القولون العصبي". وتابع: "على حد علمنا، تُعد دراستنا واحدة من أولى الدراسات واسعة النطاق التي تؤكد أن مزيجًا من سلوكيات نمط الحياة الصحي قد يقلّل من خطر الإصابة بالـIBS بشكل كبير".