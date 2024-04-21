قطع جثتها بالمنشار.. لبناني يقتل زوجته الأمريكية في صيدا (صورة)

شهدت بلدة "مية ومية" في مدينة صيدا بجنوب لبنان، جريمة بشعة، تمثلت في إقدام مواطن لبناني على قتل زوجته رمياً بالرصاص ثم قطع جثتها بمنشار كهربائي ودفنها في حديقة المنزل.

واعترف الزوج "ج.ج" بالجريمة، عقب إلقاء الأمن اللبناني القبض عليه، قائلاً إنه نشب خلاف بينه وبين زوجته في 10 فبراير الماضي، ليقدم على فعلته.

وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، بأن عناصر الأمن عثروا على أجزاء جثة موضوعة في كيس أسود اللون داخل حفر في الحديقة، وتبين أنها تعود لسيدة تدعى "J.S" وأنها أمريكية، عمرها 60 عاما، وسبق أن تم الإبلاغ عن فقدانها من قبل أولادها المقيمين في الولايات المتحدة.