السعودية.. صدفة تقود كاميرا التلفزيون لأطرف مشاجرة قبيل الإفطار (فيديو)

فقد التقى مراسل قناة "الإخبارية" المحلية، في أحد شوارع مدينة الرياض، أكثر مدن السعودية ازدحاماً، شاباً بالقرب من أحد الأفران قبيل موعد الإفطار، ليسأله عما إذا كان الازدحام يسبب له الإزعاج.

ورد الشاب بكل ثقة وهدوء بأنه لا يتضايق من الازدحام، قبل أن يحث الآخرين على الاستغفار والتسبيح والتهليل واستخدام المسواك لحين قضاء حاجاتهم والعودة للمنزل.

وكانت المفاجئة الطريفة، أن رصدت كاميرا التلفزيون، الشاب ذاته، بعد خمس دقائق من المقابلة، وقد انخرط في مشاجرة مع آخر، وتبادل معه الضرب، وعلا صياحه.