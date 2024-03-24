السعودية.. صدفة تقود كاميرا التلفزيون لأطرف مشاجرة قبيل الإفطار (فيديو)
وثقت محطة تلفزيون سعودية، عن طريق الصدفة، واحدا من أطرف المواقف في المشاجرات التي تحدث عادةً قبيل موعد الإفطار.
وتزدحم المطاعم والأفران والمحال التجارية والطرقات في الرياض، ويفقد البعض سيطرتهم على انفعالاتهم.
فقد التقى مراسل قناة "الإخبارية" المحلية، في أحد شوارع مدينة الرياض، أكثر مدن السعودية ازدحاماً، شاباً بالقرب من أحد الأفران قبيل موعد الإفطار، ليسأله عما إذا كان الازدحام يسبب له الإزعاج.
ورد الشاب بكل ثقة وهدوء بأنه لا يتضايق من الازدحام، قبل أن يحث الآخرين على الاستغفار والتسبيح والتهليل واستخدام المسواك لحين قضاء حاجاتهم والعودة للمنزل.
وكانت المفاجئة الطريفة، أن رصدت كاميرا التلفزيون، الشاب ذاته، بعد خمس دقائق من المقابلة، وقد انخرط في مشاجرة مع آخر، وتبادل معه الضرب، وعلا صياحه.
وشهد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مناقضة الشاب السريعة لنصائحه التي وجهها للآخرين، قبل أن يتورط هو في مشاجرة يبدو أنها تتعلق بالتزاحم والانتظام في الدور لشراء خبز التميس المفضل على موائد كثير من الأسر السعودية في رمضان.