بعد خطوبة امتدت 19 عامًا.. الممثلة ميشيل يوه تحتفل بزفافها
احتفلت الممثلة الماليزية ميشيل يوه بزواجها من جيان تودت المنتج الفرنسي والرئيس السابق لشركة "فيراري"، بعد 19 عامًا على خطوبتهما، في جنيف الفرنسية.
وميشيل يوه، ممثلة وراقصة ماليزية ولدت في عام 1962 ورشحت لبضع جوائز عالمية منها جائزة البافتا، وتعد من أعلى الممثلات أجرًا، وأول ممثلة آسيوية تحصل على جائزة أوسكار.
وشهد حفل الزفاف، حضور بعض الأصدقاء والمقربين في حفل بسيط ارتدت فيه ميشيل فستانًا بسيطًا باللون الأبيض.
ونشر فيليب ماسا سائق سباقات السيارات البرازيلي صورًا للعروسين خلال حفل زفافهما، وعلق على الصور قائلًا: "زواج سعيد جيان تودت وميشيل يوه، أحبكما كثيرًا".
ونشر ماسا أيضًا صورة لدعوة الزفاف متضمنة رسالة كتب فيها: "تقابلنا في شنغهاي في الـ4 من حزيران/يونيو 2004، وفي الـ26 من تموز/ يوليو 2004 تقدم جيان لطلب الزواج من ميشيل وقالت نعم".
وتابع: "اليوم وبعد 6992 يومًا في الـ27 من تموز/يوليو 2023 في جينيف يسعدنا جدًّا الاحتفال بهذه اللحظة الخاصة المحاطة بالعائلة والأصدقاء المقربين".