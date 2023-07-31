بعد خطوبة امتدت 19 عامًا.. الممثلة ميشيل يوه تحتفل بزفافها

احتفلت الممثلة الماليزية ميشيل يوه بزواجها من جيان تودت المنتج الفرنسي والرئيس السابق لشركة "فيراري"، بعد 19 عامًا على خطوبتهما، في جنيف الفرنسية.

وميشيل يوه، ممثلة وراقصة ماليزية ولدت في عام 1962 ورشحت لبضع جوائز عالمية منها جائزة البافتا، وتعد من أعلى الممثلات أجرًا، وأول ممثلة آسيوية تحصل على جائزة أوسكار.

وشهد حفل الزفاف، حضور بعض الأصدقاء والمقربين في حفل بسيط ارتدت فيه ميشيل فستانًا بسيطًا باللون الأبيض.

ونشر فيليب ماسا سائق سباقات السيارات البرازيلي صورًا للعروسين خلال حفل زفافهما، وعلق على الصور قائلًا: "زواج سعيد جيان تودت وميشيل يوه، أحبكما كثيرًا".