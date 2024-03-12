أحمد السبكي يكشف أسباب توقفه عن الإنتاج لمواطنه محمد رمضان (فيديو)

ولفت المنتج المصري إلى أن محمد رمضان طلب تجديد العقد معه بالقيمة نفسها، وهي 8 ملايين جنيه مصري، وهو ما رفضه، موضحًا أنه اشترط على رمضان لتجديد التعاقد تخفيض أجره إلى النصف ليستطيع تعويض الخسائر التي تكبّدها، إلا أن الأخير رفض ذلك، ما جعل الأمر يصل بينهما إلى طريق مسدود، بحسب قوله.

ونفى أحمد السبكي أن يكون هناك خلاف بينه وبين رمضان، موضحًا أن الأمر يكمن في أن رمضان تعاقد مع شركات أخرى لإنتاج أعماله، فضلا عن أنه مشغول حاليا بالأغاني أكثر من انشغاله بالأفلام.

وختم السبكي حديثه بالقول: "لو احتجت رمضان في أي عمل مش هيرفض، لأنه مش قليل الأصل".

يذكر أن أحمد السبكي هو أول من منح البطولة المطلقة للفنان محمد رمضان من خلال مجموعة من الأفلام السينمائية، بدأها بـ"الألماني، وعبده موته، وقلب الأسد"، ليتحول رمضان بعدها إلى نجم شباك.