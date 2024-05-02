أول تعليق من نوال الكويتية بعد تعرضها لوعكة صحية

ولم توضح الفنانة الكويتية طبيعة الوعكة التي تعرضت لها، مكتفية بطمأنة الجمهور والمحبين.

وكانت نجمة الغناء الكويتي قد تعرضت لوعكة صحية شديدة، في الفترة الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، وخضعت لفحوصات وتحاليل.

وعلقت شركة "روتانا" عبر موقع إنستغرام، قائلة: "تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل، والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر".

وقدمت الفنانة الكويتية تترات مسلسل "صيد العقارب" الذي عُرض، مؤخرًا، في موسم رمضان الماضي، وهو من بطولة غادة عبد الرازق.

ويعد ألبوم "الأرض" آخر ألبومات الفنانة، وصدر، في 30 سبتمبر الماضي، ويضم 15 أغنية، منها: "سؤال واحد " و"كل البشر" و "إن حكوا" و"القصايد " و"اطلع من خيالي" و"زينة أيامي".

وتعاونت الفنانة نوال الكويتية في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم: خلف الخلف، وفهد المساعد، ومشعل العروج، وياسر بو علي.