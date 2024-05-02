أول تعليق من نوال الكويتية بعد تعرضها لوعكة صحية
كشفت الفنانة نوال الكويتية تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية، مؤخرًا، مشيرة إلى أنها صارت أفضل حاليًا.
وعلقت الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "إكس"، تويتر سابقًا، قائلة: "كل الشكر لجمهوري العزيز، ولزملائي الفنانين، وللصحافة والإعلام، ولأصدقائي، على اهتمامهم وسؤالهم عن صحتي، بفضل الله أنا بخير، شكرًا لكم جميعًا".
ولم توضح الفنانة الكويتية طبيعة الوعكة التي تعرضت لها، مكتفية بطمأنة الجمهور والمحبين.
وكانت نجمة الغناء الكويتي قد تعرضت لوعكة صحية شديدة، في الفترة الماضية، نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، وخضعت لفحوصات وتحاليل.
وعلقت شركة "روتانا" عبر موقع إنستغرام، قائلة: "تعرضت الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، كل التمنيات للفنانة القديرة بالشفاء العاجل، والعودة إلى مزاولة نشاطها الفني المنتظر".
وقدمت الفنانة الكويتية تترات مسلسل "صيد العقارب" الذي عُرض، مؤخرًا، في موسم رمضان الماضي، وهو من بطولة غادة عبد الرازق.
ويعد ألبوم "الأرض" آخر ألبومات الفنانة، وصدر، في 30 سبتمبر الماضي، ويضم 15 أغنية، منها: "سؤال واحد " و"كل البشر" و "إن حكوا" و"القصايد " و"اطلع من خيالي" و"زينة أيامي".
وتعاونت الفنانة نوال الكويتية في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم: خلف الخلف، وفهد المساعد، ومشعل العروج، وياسر بو علي.