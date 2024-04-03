صراخ هستيري لإسراء عبد الفتاح في "رامز جاب من الآخر"

ووقعت إسراء عبد الفتاح وزوجها الفنان حمدي الميرغني ضحايا للفنان رامز جلال في برنامجه، حيث واجه رامز جلال إسراء بمجموعة من الحقائق من بينها أنها تنفق أموال زوجها حمدي الميرغني ببذخ، الأمر الذي جعله يوافق على أي عمل يعرض عليه ليستطيع سداد الديون التي ورطته بها إسراء، ولم تنفِ الفنانة المصرية هذا الاتهام مجيبة: "عادي".

وصرخت إسراء عبد الفتاح بشكل صادم عند وقوعها في المقلب، ليحاول زوجها حمدي الميرغني طمأنتها إلا أنها لم تهدأ.

وكادت أنفاس إسراء تتوقف من شدة الخوف من الكلب، وأشار الميرغني إلى أنها ترتعب كثيرًا من أي شيء ما عدا البشر.