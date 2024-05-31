الشرطة السعودية تصدم سيارة لضبط متهور يقودها (فيديو)

أوقفت شرطة المرور في السعودية، سيارة يقودها سائق متهور، بالقوة، في محافظة القريات، شمال غرب المملكة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية، سيارة تسير بتهور قبل أن تحاصرها سيارة لشرطة المرور ومن ثم تدفعها حتى انقلبت وأوقفت من فيها.