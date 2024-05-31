الشرطة السعودية تصدم سيارة لضبط متهور يقودها (فيديو)
أوقفت شرطة المرور في السعودية، سيارة يقودها سائق متهور، بالقوة، في محافظة القريات، شمال غرب المملكة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية، سيارة تسير بتهور قبل أن تحاصرها سيارة لشرطة المرور ومن ثم تدفعها حتى انقلبت وأوقفت من فيها.
وتدخل رجل أمن من دورية أخرى مشاركة في مهمة ملاحقة تلك السيارة، وأخرجوا من فيها وقبضوا عليهم من دون تعرضهم لإصابات كما يبدو بعد انقلاب سيارتهم.
وأفاد المرور السعودي في بيان، فجر اليوم الجمعة، أن رجال الأمن ضبطوا مواطنين "ظهرا في محتوى مرئي يرتكبان مخالفات قيادة المركبة بتهور دون لوحات والتعديل على جسم المركبة وهيكلها والتفحيط".
وأضاف بيان المرور أن المواطنين عرضا "حياة الآخرين للخطر، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى الهيئة المرورية".
وتناقل عدد كبير من المدونين السعوديين مقطع الفيديو، وسط سيل من عبارات الثناء على رجال الشرطة في مهمتهم التي حضرت فيها الخطورة مع رفض سائق السيارة المتهور الاستجابة لنداءات الشرطة والتوقف.
ونشر الفنان فايز المالكي، مقطع الفيديو على حسابه في موقع "إكس"، وقال معلقاً "رجال الأمن لله دركم الله يبارك جهودكم، ويقوويكم، كم نفخر بكم ..الي كل مستهتر هذا نهاية طيشانك وعدم التزامك بالانظمة رجال الامن لك بالمرصاد".