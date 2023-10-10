معجزة شفاء من العمى والشلل.. قصة إسراء التي رفضت اليأس

آمنت بالمعجزات، ورأت في كل محنة منحةً، رفضت "إسراء" الاستسلام، عندما ففقدت بصرها دون مقدمات، ولاحقًا أصيبت بالشلل.

إسراء محمد محمود، التي تعيش بمدينة الخصوص، أبرز مدن محافظة القليوبية، على بُعد عشرين كيلومترًا من العاصمة المصرية القاهرة، تُعدُّ قصةً ملهمةً لكثيرين.

عاشت إسراء حياة طبيعية، وكانت تنعم بصحة جيدة، وتتمتع بكل حواسها، وقدراتها العقلية والنفسية والجسدية، لكنها فقدت بصرها بشكل مفاجئ دون تفسير.