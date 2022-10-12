السعودية.. الطواف أصبح متاحًا عبر قاطرة كهربائية في المسجد الحرام

بات بإمكان زوار الحرم المكي الشريف، ركوب قاطرة كهربائية لأجل الطواف والسعي في المسجد الحرام ذي المساحة الواسعة، حيث بدأت وسيلة النقل العصرية الجديدة عملها لخدمة ضيوف الرحمن.

وشاهد المعتمرون والمصلون والزوار في المسجد الحرام، القاطرة الكهربائية وهي تقل 7 ركاب وسائقًا، وتسير بانسيابية في ردهات الحرم المكي بجانب العربات الكهربائية الفردية أو الثنائية المتواجدة من قبل.

وقالت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، إنها استحدثت القاطرة الكهربائية لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال أداء الطواف، والسعي بالمسجد الحرام.

ويبلغ طول القاطرة الكهربائية 3 أمتار تقريبًا بعرض متر واحد فقط، وتستطيع قطع 30 كيلومترًا قبل إعادة شحن بطارياتها مجددًا.

وتم تزويد القاطرة بنظام حساسات أمامية لمنع الاصطدام خلال سيرها في الممرات، والتحكم في السرعة داخل أي محيط مزدحم، وحساسات أخرى للتوقف التلقائي، وعدم الحركة عند فتح الأبواب، ومقود عالي التقنية يتم من خلاله التحكم في التوجيه.

كما يمكن للقاطرة الجديدة الالتفاف حول نفسها بدرجة 360 درجة في الأماكن الضيقة لتجنب العودة إلى الخلف، مما يتيح دخولها في المصاعد الكبيرة، كما تتميز بقدرتها على تخفيف الارتجاج عند السير على الأرضيات المتعرجة.