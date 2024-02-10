الفنانة السعودية ريم التميمي تغني بنمطها الغربي في جدة

قدمت الفنانة السعودية الشابة، ريم التميمي، مجموعة من أغانيها الإنجليزية التي عُرفت بها في فعالية فنية يستضيفها حي البلد التاريخي في مدينة جدة العريقة.

وحضرت التميمي إلى الفعالية التي تضم مجموعة عروض موسيقية وفنية وثقافية، بعد أن تم الترويج لمشاركتها بلقبها الغربي "تام تام"، وهو الأكثر شهرة بين جمهورها الذي اعتاد سماع أغانيها باللغة الإنجليزية.