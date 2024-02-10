الفنانة السعودية ريم التميمي تغني بنمطها الغربي في جدة
قدمت الفنانة السعودية الشابة، ريم التميمي، مجموعة من أغانيها الإنجليزية التي عُرفت بها في فعالية فنية يستضيفها حي البلد التاريخي في مدينة جدة العريقة.
وحضرت التميمي إلى الفعالية التي تضم مجموعة عروض موسيقية وفنية وثقافية، بعد أن تم الترويج لمشاركتها بلقبها الغربي "تام تام"، وهو الأكثر شهرة بين جمهورها الذي اعتاد سماع أغانيها باللغة الإنجليزية.
وظهرت "تام تام" بفستانها الأسود على منصة مسرح مفتوح في منطقة تاريخية، لتعزف على الأورغ وتغني بينما اصطف جمهور الفعالية لسماعها والرقص معها في بعض الأغاني الصاخبة.
ولا تزال مساعي "تام تام" للغناء باللغة العربية كما تخطط، دون مستوى الشهرة التي حصدتها باللغة الإنجليزية التي تغني بها منذ العام 2012، وأصدرت من مكان إقامتها في لوس أنجلوس خلال السنوات الخمس الماضية الكثير من الأغاني الفردية والألبومات.
وكانت مشاركة "تام تام" في فعاليات حي جدة البلد، على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين، فرصة لإطلالة عربية لها ضمن سلسلة فعاليات وعروض للموضة والجمال والموسيقى والطعام والفن.
لكن الشابة تكتسب مزيداً من الشهرة بالفعل في العالم العربي، حيث يتكرر ظهورها في حفلات ومهرجانات غنائية في السعودية ودول عربية مجاورة، بينما تتعاون مع ملحنين وكتاب عرب.
وقدمت "تام تام" حفلاً غنائياً في السعودية في ديسمبر/كانون الأول عام 2021، خلال فعالية فنية هي "Valentino X Hia Hub" في الرياض، وكان ذلك أول ظهور جماهيري لها في بلادها.
وفي مسعى "تام تام" للغناء بالعربية بجانب نمط الغناء الغربي الذي تتمسك به، غنت ريم التميمي قصائد عربية صوفية، للحلاج ورابعة العدوية خلال "مهرجان أبو ظبي للثقافة والفنون" في نسخته الـ 18عام 2021.