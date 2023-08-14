50 نوعاً من البطيخ الأصفر في مهرجان الشمّام بأوزبكستان

انطلق، اليوم الإثنين، مهرجان الشمام في مدينة خيوة بأوزبكستان ويعرض فيه عشرات الأنواع من البطيخ الأصفر. ويتم خلال المهرجان الذي يستمر 3 أيام، عرض أكثر من 50 نوعاً من الشمام المزروع في مناطق مختلفة من البلاد.

المهرجان المقام من قبل وزارة الزارعة بالتعاون مع ولاية خوارزم، يتضمن 66 جناحاً يقوم فيه مزارعون بالتعريف بمنتجاتهم. ويمكن للضيوف تذوق أنواع البطيخ الأصفر المعروضة في المهرجان.

وسيتم خلال الفعالية اختيار ألذ وأكبر البطيخات الصفراء ومنح سيارات من قبل الولاية كجوائز للمزارعين الفائزين.

وبالإضافة إلى ألف طن من الشمام، يعرض في أجنحة المهرجان 400 طن من البطيخ الأحمر و200 طن من اليقطين و100 طن من الفاكهة المجففة.

وبدأ موسم التصدير الحالي للبطيخ الأوزبكي في الأيام العشرة الأولى من شهر أيار/ مايو مع بدء تسليم أصناف البطيخ المبكر إلى الأسواق الخارجية.

وبحسب إحصاءات التجارة الأولية ، في الفترة من أيار/ مايو إلى تموز/ يوليو 2023 ، بلغ حجم صادرات هذه المنتجات 17.1 ألف طن بإجمالي 6.4 مليون دولار ، أي أقل بنسبة 22٪ من الناحية المادية عن العام الماضي.

وصدرت أوزبكستان البطيخ إلى أسواق 17 دولة، ويتربع على قائمة المستوردين الرئيسيين لهذه المنتجات قيرغيزستان – 6.4 ألف طن (37.5٪ من إجمالي الصادرات) ، روسيا – 3.9 ألف طن (23.1٪) ، كازاخستان – 2.8 ألف طن (16.6٪) ولاتفيا – 1.2 ألف طن (7.2٪). ).