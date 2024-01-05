إسبانيا.. تحقيق في تسميم 47 قطا والمتهمون يواجهون السجن

قالت الشرطة الإسبانية، الخميس، إنها فتحت تحقيقا للاشتباه في تسميم ما يقرب من 50 قطا في الشوارع، ما قد يُعاقب عليه بالسجن سنوات عدة بموجب قانون جديد للرفق بالحيوان.

واكتشف سكان قرية لا كارلوتا خارج مدينة قرطبة جنوبي إسبانيا، جيف ما لا يقل عن 10 قطط في 31 ديسمبر/ كانون الأول، في مكب النفايات المحلي.

وأبلغ السكان حزب "باكما" المدافع عن حقوق الحيوانات، الذي قدّم، الثلاثاء، شكوى إلى شرطة الحرس المدني بشأن "تسميم جماعي لـ47 قطا".

وخرج ضباط من خدمة حماية الطبيعة التابعة للحرس المدني (سيبرونا)، إلى مكان الحادث، الأربعاء، للتحقيق في إذا ما كانت حالات النفوق ناجمة عن التسمم أو أسباب أخرى. وإذا كانت هناك جريمة لتحديد الجناة.

وبموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول، فإن أي شخص يُدان بارتكاب أعمال وحشية تؤدي إلى موت حيوان يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بعدما كانت العقوبة سابقا محددة في 18 شهرا.

وفي عملية أخرى، قالت الشرطة، الخميس، إنها اعتقلت شبكة يُزعم أنها كانت تستورد كلاباً من المجر وسلوفاكيا ثم تبيعها في إسبانيا بوثائق مزورة.

وقال بيان للشرطة إن عناصرها أوقفوا 8 أشخاص وأنقذوا أكثر من 100 حيوان خلال 4 عمليات بحث نفذوها كجزء من العملية.