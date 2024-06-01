شركة سعودية تتلقّى سيلاً من طلبات التوظيف.. والسبب "مفاجئ"

تلقت شركة سعودية خاصة، عددًا كبيرًا من طلبات التوظيف، بعد أن أعلنت عن اتباع نظام عمل جديد خصصت فيه 3 أيام إجازة لموظفيها كل أسبوع مقابل 4 أيام عمل.

وأعلنت الشركة العاملة في مجال التسويق وقياس رضا عملاء الشركات، الأسبوع الماضي، عن تخصيص، أيام الجمعة والسبت والأحد، لتكون إجازة أسبوعية لموظفيها، لتكون أيام العمل 4 فقط.

ومنذ ذلك الحين، تتلقى شركة "لوسيديا" عددًا كبيرًا من طلبات التوظيف عبر حسابها على موقع "إكس"، فيما لا يعرف عدد المتقدمين بشكل رسمي عبر قسم الوظائف الشاغرة في موقعها الإلكتروني.

ومن اللافت أن الأشخاص الذين تساءلوا عن إمكانية عملهم في تلك الشركة، ينتمون لمختلف التخصصات، مثل بندر القحطاني العامل في قطاع التقنية، أو متقدم آخر متخصص في مجال تطوير تطبيقات الويب والموبايل.

كما كان من بين المتقدمين، خريج بكالوريوس علوم وتقنية الأغذية، والمفاجأة الأكبر كانت في تقدم طبيب.

ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالله عسيري، إن قرار الانتقال لأربعة أيام عمل، لن يزيد من ساعات العمل اليومي عما كانت عليه سابقًا، ولن يتم تغيير رواتب الموظفين.

ويقول مختصون ودراسات عديدة في مجال الموارد البشرية، إن العمل 4 أيام أسبوعيًا يزيد من إنتاجية الموظف من خلال تمتعه بإجازة أسبوعية طويلة توفر له طاقة وانتماء لوظيفته ومهامه.

لكن غالبية شركات القطاع الخاص السعودي الذي يضم العدد الأكبر من العاملين في سوق العمل، تمنح موظفيها وعمالها في الوقت الراهن، إجازة يومين أو يوم واحد في الأسبوع فقط.