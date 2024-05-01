وفاة الكاتب الأمريكي البارز بول أوستر

توفي الكاتب الأمريكي بول أوستر، صاحب الكثير من الروايات والمجموعات الشعرية والأفلام، والذي اشتهر على الساحة الأدبية العالمية مع صدور سلسلته "ثلاثية نيويورك"، عن 77 عاما بسبب مضاعفات سرطان الرئة، على ما أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أفادت الصحيفة نقلاً عن إحدى صديقات الروائي، أن بول أوستر توفي في منزله في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وكانت زوجته الكاتبة سيري هوستفيت كشفت تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي.

وقد أصبح بول أوستر المولود في ولاية نيوجيرسي في شرق الولايات المتحدة، رمزاً أدبياً في نيويورك مع "ثلاثية نيويورك" التي نُشرت عام 1987 وأعطت نوع الرواية البوليسية منحىً فلسفيّاً.

كما كان أوستر كاتب سيناريو، وعُرف خصوصاً في هذا المجال بفيلم "سموك"، الذي تتمحور قصته حول شخصيات تعيش في الضياع حول متجر للتبغ في بروكلين.

ومن أعماله الناجحة الأخرى "مون بالاس" (1989) و"ّذي بوك أوف إيلوجنز" (2002) و"ذي بروكلين فوليز" (2005).