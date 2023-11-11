بَيع لوحة "بركة زنبق الماء" بـ 74 مليون دولار

بيعت تحفة الرسام الفرنسي كلود مونيه (بركة زنبق الماء) لقاء 74 مليون دولار خلال مزاد علني أقيم، الخميس، في نيويورك في دار "كريستيز"، وبلغت مبيعاته الإجمالية 640 مليون دولار.

وتأمل "كريستيز"، التي تنتمي إلى مجموعة "أرتيميس" التابعة للملياردير فرنسوا بينو، ومنافستها دار "سوذبيز" التي يملكها الملياردير باتريك دراهي، تحطيم أرقام قياسية وتحقيق مليارات الدولارات ضمن موسم مزادات الخريف في نيويورك، الذي بدأ في 7 نوفمبر الجاري ويستمر إلى الخامس عشر منه.

وفيما تجاوز مجموع مبيعات "سوذبيز" هذا الأسبوع 400 مليون دولار، مع بيعها مساء الأربعاء لوحة "امرأة الساعة" (1932) للرسام الإسباني بابلو بيكاسو لقاء 139 مليون دولار، لتصبح بذلك ثاني أغلى لوحة للفنان الذي توفي عام 1973، بلغت مبيعات "كريستيز" الإجمالية 748 مليوناً، من بينها 640 مساء الخميس وحده.

وأوضحت الدار، في بيان، أن هذه المحصلة تُعدّ الحجم الأعلى منذ 2017 لمبيعات قطع فنية يمكلها جامعون مختلفون في أمسية واحدة.

وكان أبرز ما في المزاد بيع لوحة مونيه "بركة زنبق الماء" التي كانت مقدرة بـ 65 مليون دولار، وتمت ترسيتها في نهاية المطاف بمبلغ 74 مليون دولار.

وبيعت ثلاث لوحات لبول سيزان، من بينها لوحة "فواكه ووعاء زنجبيل"، لقاء نحو 39 مليون دولار لحساب متحف لانغمات في بادن السويسرية، وفقاً لدار "كريستيز".

وقال مدير المتحف، ماركوس ستيغمان، إن بيع هذه اللوحة، الذي وصفه بأنه "خطوة مؤلمة" للمتحف، كان "حل الفرصة الأخيرة" للمؤسسة التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.