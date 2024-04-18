بريطانيا.. احتجاز شاب لأجل غير مسمى لمحاولته إضرام النار في مصلين

أصدرت السلطات البريطانية، أمس الأربعاء، قراراً قضى باحتجاز رجل في مستشفى لأجل غير مسمى، أدين بمحاولتي قتل بعد إضرامه النار عمداً برجلين مسنّين أثناء مغادرتهما مسجدين في بريطانيا.

وكان محمد أبكر من إدغباستون في برمنغهام بوسط بريطانيا قد أضرم النار عمداً في هاشي أودوا (82 عاما) ومحمد رياض (70 عاماً) في شباط/فبراير وآذار/مارس توالياً من العام الماضي، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وأدانت محكمة برمنغهام أبكر، وهو سوداني الأصل، بتهمتي محاولة قتل العام الماضي.

وقال القاضي ملبورن إنمان لأبكر الذي يعاني من انفصام الشخصية ويعتقد أنه يخضع لسيطرة أشخاص ممسوسين بأرواح شريرة "لقد ألقيت البنزين على ضحيتيك ثم أشعلت النار فيهما (...) كان الهجومان مروّعين".