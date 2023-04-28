الحرب توصد أبواب فندق يوناني صمد 71 عاماً في الخرطوم

وحين أجبرهم مقاتلو قوات الدعم السريع على مغادرة الفندق، فروا سيراً على الأقدام عبر شوارع قال باجولاتوس إنها كانت مليئة بالجثث، ولم يأخذوا سوى جوازات سفرهم، وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وملابسهم.

وقال باجولاتوس، وهو رجل طويل القامة هادئ الصوت وصل إلى أثينا هذا الأسبوع كجزء من موجة نزوح جماعية أوسع للرعايا الأجانب: "شهدنا انقلابات وتغييرات كثيرة لكن لم يحدث مثل هذا الشيء" من قبل. وأضاف: "كان هذا شيئا من خارج هذا العالم حقا".

وفي السنوات القليلة الماضية، مع تزايد عدد الاحتجاجات في الخرطوم، قرر أصحاب الفندق الانتقال للإقامة فيه. وقال باجولاتوس إنه حتى حينذاك لم يخطر بباله قط مغادرة السودان.

ومضى يقول: "حتى تحركاتي في اللحظات الأخيرة كانت تهدف للعثور على مكان آمن لأبقى فيه. حتى يهدأ الوضع، ثم أواصل عملي. لكن مغادرة السودان؟ لا".

والفندق مغلق الآن وليس من الآمن أن يتفقد أي أصدقاء في الخرطوم المبنى، لكن باجولاتوس مازال معلقا بأمل العودة.

وقال إنه لازال يريد زيارة "السودان مرة أخرى، على الأقل ربما للمرة الأخيرة، ولابد أن يتحقق هذا، لأن كل شيء، كل شيء، عملنا، متاعنا، كل شيء، هناك. غادرنا بلا شيء، بلا شيء على الإطلاق".