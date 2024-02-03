تعرَّف عليها.. مأكولات تحسن حالتك المزاجية

يُحتفل في 4 فبراير من كل عام، باليوم العالمي للمزاج الجيد، وبحلول هذا اليوم، يتسابق الأطباء والمتاجر والمطاعم على تقديم وصفات طبية من المواد الغذائية التي تؤثر على تحسين المزاج، وتُحيي العواطف الإيجابية.

في هذا الإطار، قالت الطبيبة الروسية المتخصة بأمراض الجهاز الهضمي، داريا أوتيوموفا، إن "الناقلات العصبية تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وهذه كناية عن مواد كيميائية نشطة بيولوجيًا تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتشمل: السيروتونين، والدوبامين، والإندورفين، والتربتوفان، والنورإبينفرين".

وأضافت أنه "بفضل هذه المواد يشعر الشخص بزيادة في الحيوية والعواطف الإيجابية، ويمكن أن ينخفض محتوى الناقلات العصبية في الجسم، على سبيل المثال، بسبب الإجهاد وقلة النوم والراحة، وسوء التغذية أو عدم توازنها".

وأكدت أن "من أهم الأطعمة التي تساعد على تحسين حالتك المزاجية الدجاج، ولحم البقر، والأسماك الدهنية، والأعشاب البحرية، والموز، والمكسرات، والشوكولاتة الداكنة، وعصيدة الشوفان، والحنطة السوداء، والكرفس".

وأشارت إلى أن "الطبيب يُوصي للاستهلاك اليومي باختيار 150-200 غرام دجاج، 150-180 غرام لحم بقري، 140-200 غرام سمك، 50 غرام أعشاب بحرية، 300 غرام موز، 30 غرام مكسرات، 30 غرام شوكولاتة داكنة ، 100 غرام عصيدة الحنطة السوداء، 150 غرام كرفس".

وأفادت بأن "الدجاج ولحم البقر يحتويان على حمض التيروزين الأميني، الذي يزيد من مستويات الدوبامين والنورإبينفرين، وتعمل هذه المواد على تحسين الحالة المزاجية، وتحسين التركيز والذاكرة، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الأنواع من اللحوم على الكثير من فيتامين "ب12" الذي يساعد على التعامل مع التوتر. الحديد، الموجود أيضًا بكميات كبيرة في اللحوم الحمراء، يشبع الجسم بالأكسجين، مما يبقينا نشيطين طوال اليوم".