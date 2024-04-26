السعودية.. تزيين غير تقليدي لعروس يثير استغراب متابعين (فيديو)

أثار مقطع فيديو لتزيين شعر عروس في السعودية، استغراب الكثيرين من داخل المملكة وخارجها بعد تناقله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو تزيين شابة على طريقة أهالي منطقة جازان في أقصى جنوب غرب السعودية، وهي طريقة غير تقليدية تستمد تفاصيلها المتوارثة من الطبيعة والعادات والتقاليد التي تميز المكان.

فقد استلهمت النساء هناك، من الطبيعة طريقة لتزيين أنفسهن، عبر الاستفادة من النباتات العطرية الكثيرة التي تنمو في المنطقة الجبلية التي تميز جازان.