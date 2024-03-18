"صفعة" ماغي بوغصن في "ع أمل" تثير جدلًا في مواقع التواصل (فيديو)

واعتبر آخرون أن الصفعة بهذه الطريقة جاءت مقصودة، قال أحدهم "واضح انو الكف ما فيها تضربا لان بنتا وهيي مع حقوق لمرأة متل كأنو عم توبخا و هيي مامن نوع للي بيضرب، بالعكس خطوة ذكية هالمشهد".

ونالت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن إشادات واسعة من الجمهور بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلها "ع أمل"، مشيدين بأدائها المميز وقصة المسلسل "غير المكررة"، بحسب تعليقاتهم.

وتدور قصة مسلسل "ع أمل" في إطار مليء بالإثارة والتشويق، حول "يسار" التي تؤدي شخصيتها ماغي بوغصن والتي تحاول مساعدة الفتيات المعنفات بتقديم نصائح لهن من خلال برنامج تلفزيوني، رغم ماضيها الأليم وتعرضها للظلم من رجال عائلتها.

ومسلسل "ع أمل" بطولة ماغي بوغصن، وإلسا زغيب، ومهيار خضور، وبديع أبو شقرا، وكارول عبود، ورنين مطر، ومارلين نعمان، وريان حركة وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنا، وإنتاج "إيغل فيلمز".