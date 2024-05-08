أوكراني يتنكر بزي امرأة للفرار من البلاد(فيديو)

ألقى حرس الحدود الأوكراني، القبض على رجل يرتدي زي امرأة أثناء محاولته الفرار من البلاد، مستخدما جواز السفر الخاص بأخته.

واشتبهت قوات حرس الحدود الأوكرانية بالرجل الأوكراني المتنكر بسبب بنيته الجسدية، وذلك أثناء محاولته عبور الحدود البرية بين أوكرانيا ورومانيا.

ويبدو أن الرجل البالغ 44 عاما، حاول الفرار من التجنيد.

وتحظر القوانين الأوكرانية، على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، مغادرة البلاد؛ بهدف الالتحاق بالجيش لمحاربة روسيا.

وظهر الرجل الذي يدعى سيرغي، مرتديا باروكة وتنورة.