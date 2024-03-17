"سؤال محرج" يجبر شيرين رضا على الانسحاب من برنامج تلفزيوني(فيديو)

وسحبت شيرين رضا كارت سؤالٍ "لم يظهر للمشاهدين"، لتنفعل رافضة الإجابة عنه معلقة "أنا شايفة إن ده كتير أوي، أكيد مش هقرأ السؤال، خلاص كده"، لتقرر الانسحاب من البرنامج.

من جانبها، علقت مقدمة البرنامج بسمة وهبة على انسحاب شيرين رضا قبل اختتام الحلقة قائلة "اختلفت مع الإعداد، فقد كان السؤال قاسيًا للغاية، والسؤال كان شخصيًّا، ورد فعلها طبيعية".

أسئلة محرجة

وخلال الحلقة وجه لـ شيرين رضا العديد من الأسئلة المحرجة التي تتعرض لحياتها الشخصية، ما جعلها تشعر بالضيق، خاصة خلال فقرة "شيخ العرافين" والذي يظهر خلالها شخص مجهول عبر شاشة، ويقوم بكشف أسرار شخصية عن الضيف.

وردت شيرين رضا على هجوم النجمة الإماراتية أحلام عليها منذ سنوات، بسبب تصريحاتها السابقة اعتبرها البعض ‏إهانة للمؤذنين، قائلة "ليه هي بتشتغل في الكوافير! شكلها فاضية معندهاش حاجة تعملها، هي تعرفني منين علشان ‏تنتفني ولا لأ! أنت مالك هو أنت تعرفي المؤذن".

وتابعت "هل أنا بني آدمة متخلفة عقليًّا علشان أشتم ‏الأذان؟ "جعير" مش شتيمة على فكرة، ده ‏وصف لصوته، المؤذن لازم برضو يحترم الدين، لأن أحلى حاجة في الدنيا ‏الأذان لما يكون بصوت حلو، لكن هو صوته كان وحش".