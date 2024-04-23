الكويت.. 6 سنوات لامرأة احتالت على أخرى بـ110 دولارات

أصدرت محكمة ابتدائية في الكويت حكماً قضائياً بسجن امرأة لمدة ست سنوات بعد إدانتها بالاحتيال على أخرى بمبلغ 35 ديناراً (نحو 110 دولارات) فقط.

وقالت وسائل إعلام محلية إن محكمة الجنايات قضت بتلك العقوبة بحق "نصابة" استولت على 35 ديناراً من المجني عليها، في صفقة بضاعة ملابس تركية عبر تطبيق "إنستغرام".

ولم يكشف حساب "المجلس" الإخباري المرخص، الذي نشر الحكم القضائي الغريب، تفاصيل أكثر عن هوية السيدة، وسبب معاقبتها بالحكم الطويل، رغم قيمة المبلغ المتهمة بالاحتيال على صاحبته.

لكن مدونين كثرًا في مواقع التواصل الاجتماعي أوردوا قصصًا مماثلة تعرضوا لها من بائعين وهميين في إنستغرام؛ إذ يقومون بتحويل مبالغ مالية لهم من دون أن تصلهم البضائع.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال من قبل تلك المرأة، وما إذا كانت سيدة واحدة فقط قد قدمت شكوى ضدها.

وكتبت مدونة كويتية، تدعى لمى أحمد عبدالعال، في تعليق على الحكم القضائي: "أنا واحدة منهم نصب علي خذت فلوس ولا ترد علي.. أول مرة طلبت وصل طلبي، المرة الثانية لما طلبت ودفعت ما ترد، الله أعلم إذا هي نفسها".