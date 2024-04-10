شاب يتعرض لحادث مروع بعد ساعات من قتله شريكته

تعرض شاب هندي إلى حادث سير مروع، بعد ساعات من قتله شريكته وسرقة سيارتها.

وفي بلدة خرار الهندية، اندلع خلاف بين أنس قريشي وشريكته خلال لقاءهما في منزلها، فاستل الجاني سكينا وطعن شريكته التي تعرف عليها قبل عامين، حتى الموت.

ولم يكتف الجاني بذلك، بل قام بسرقة سيارة شريكته، وفر من موقع الجريمة، ليتعرض بعد ساعات من ذلك لحادث سير مروع، دخل على إثره المستشفى للعلاج.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة، فإن دوافع الجريمة غير معلومة، نظراً لأن المتهم في حالة صحية حرجة لا تسمح باستجوابه.