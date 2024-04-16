شاعر سعودي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لمحمد عبده
كشف الشاعر السعودي صالح الشادي عن تطورات في الحالة الصحية لمواطنه الفنان محمد عبدة بعد تعرضه لوعكة خلال الفترة الماضية.
وطمأن الشادي الجمهور على صحة فنان العرب من خلال تدوينة كتبها عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" قال فيها "الصديق الغالي الأستاذ الفنان محمد عبده بخير وعافية، وصلني صوته مطمئنا جمهوره ومحبيه الآن".
وأشار الشاعر السعودي إلى أن فنان العرب يقضي فترة نقاهته الآن، موضحا "يعيش حالة نقاهة بعد تعرضه لوعكة خفيفة نتيجة تغير الجو، بعد عودته من العمرة، نسأل الله أن يتقبل، وأن يتمم عليه الشفاء، وأن يمده بالصحة والعافية وراحة البال".
وكان الفنان محمد عبده قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الشركة المنظمة لحفله الذي كان مقررا إقامته بالبحرين في 19 إبريل المقبل للإعلان عن إلغائة، معللا أن السبب مرور الفنان بوعكة صحية مفاجئة.
ونشرت الشركة المنظمة لحفل محمد عبده، بيانًا جاء به "تنويه.. تم إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده والفنان خالد الشيخ في البحرين والذي كان المفترض إقامته يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل".