شاعر سعودي يكشف عن تطورات الحالة الصحية لمحمد عبده



وكان الفنان محمد عبده قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الشركة المنظمة لحفله الذي كان مقررا إقامته بالبحرين في 19 إبريل المقبل للإعلان عن إلغائة، معللا أن السبب مرور الفنان بوعكة صحية مفاجئة.

ونشرت الشركة المنظمة لحفل محمد عبده، بيانًا جاء به "تنويه.. تم إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده والفنان خالد الشيخ في البحرين والذي كان المفترض إقامته يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل".