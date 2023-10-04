ذوبان الجليد يهدد بقاء سكان قرية في "غرينلاند‎"

يُنذر صوت ارتطام الجبال الجليدية بالبحر الفيروزي شرق "غرينلاند" بالخطر المحيط بمصير أحد أهم النظم الإيكولوجية في العالم، الذي يقترب من الانهيار.

مع ذوبان الجليد، ينتاب الصيادين من شعب "الإينويت" في قرية "إيتوكورتورميت"، التي تضم إحدى آخر مجموعاتهم، قلق في شأن المصدر الذي سيحصلون منه مستقبلاً على المياه .

ويختزن الغطاء الجليدي في "غرينلاند" نسبة واحد من 12 من مجمل المياه العذبة في العالم، وهو ما يكفي لرفع مستوى سطح البحر 7 أمتار في حال ذوبانه، لكنّ التغير المناخي يهدد مصدر المياه الوحيد للسكان.

المياه والغذاء

ويعد الشتاء البارد والجليد الصلب والكميات الكبيرة من الثلوج أمورًا مهمة ليتمكّن أفراد الإينويت في منطقة "سكورسبي ساوند" من تأمين مياههم وغذائهم، إلا أنّ درجات الحرارة في القطب الشمالي ترتفع بوتيرة أسرع بنحو 4 مرات من المتوسط العالمي.

في "إيتوكورتورميت"، وعلى بعد نحو 500 كيلومتر من أقرب مستوطنة بشرية، يحصل السكان البالغ عددهم 350 شخصًا على مياههم العذبة من نهر يغذيه نهر جليدي يذوب بوتيرة متسارعة.

ويقول إرلينغ راسموسن، من شركة المرافق المحلية "نوكيسيورفيت": "ربما سيختفي النهر الجليدي في غضون سنوات قليلة".

ويشير راسموسن إلى أنّ "مساحة الغطاء الجليدي تتقلّص بصورة متزايدة"، مضيفًا: "قد نضطر مستقبلاً لشرب المياه من المحيط".

ومع ارتفاع تكلفة تحويل الثلوج إلى مياه وعدم إمكان الاعتماد على هذه التقنية، بدأت مجتمعات منعزلة أخرى في غرينلاند تتجه إلى تحلية المياه.