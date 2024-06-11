فنانة سعودية تستلهم عملًا فنيًّا فريدًا من "جن الصحراء" (صور)

استلهمت فنانة سعودية بارزة، عملًا فنيًّا فريدًا لها، من المعتقدات القديمة عن الجن الذين يسكنون الصحراء، عبر شكل فني جمعت في تصميمه ثعبانًا أسود محاطًا بظل الشمس المسلطة على المجسم المعروض في الهواء الطلق.

وشاهد زوار الموسم الثالث من معرض "صحراء X العلا 2024"، العمل الفني للفنانة السعودية فلوة ناظر بلونه الأسود المصنوع من الفولاذ، وقد تم نصبه فوق التراب في منطقة مفتوحة بمدينة العلا شمال غرب البلاد.

ويقول منظمو المعرض الذي استمر على مدى شهر ونصف الشهر تقريبًا، إن الفنانة ناظر صممت "هذا التركيب من المعتقدات القديمة عن الجن الذين يسكنون الصحراء، باستخدام شبكة فولاذية على شكل ثعبان أسود مع ظلال مخيفة ليجسد الرعب الذي يخلقه البشر من العناصر الخارقة للطبيعة".