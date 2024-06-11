فنانة سعودية تستلهم عملًا فنيًّا فريدًا من "جن الصحراء" (صور)

فنانة سعودية تستلهم عملًا فنيًّا فريدًا من "جن الصحراء" (صور)
استلهمت فنانة سعودية بارزة، عملًا فنيًّا فريدًا لها، من المعتقدات القديمة عن الجن الذين يسكنون الصحراء، عبر شكل فني جمعت في تصميمه ثعبانًا أسود محاطًا بظل الشمس المسلطة على المجسم المعروض في الهواء الطلق.
وشاهد زوار الموسم الثالث من معرض "صحراء X العلا 2024"، العمل الفني للفنانة السعودية فلوة ناظر بلونه الأسود المصنوع من الفولاذ، وقد تم نصبه فوق التراب في منطقة مفتوحة بمدينة العلا شمال غرب البلاد.
ويقول منظمو المعرض الذي استمر على مدى شهر ونصف الشهر تقريبًا، إن الفنانة ناظر صممت "هذا التركيب من المعتقدات القديمة عن الجن الذين يسكنون الصحراء، باستخدام شبكة فولاذية على شكل ثعبان أسود مع ظلال مخيفة ليجسد الرعب الذي يخلقه البشر من العناصر الخارقة للطبيعة".
وتقول ناظر إنها استوحت عملها الفني الذي يحمل اسم "صون الظلال"، من معتقدات شائعة بين البدو قبل ظهور الإسلام، ومفادها أن الأرواح تسكن بعض الشجيرات والمواقع القديمة والصحارى، واصفة ذلك بأنه نوع من الخوف والرهبة من المجهول.
وتشرح ناظر عن عملها الفني اللافت، كيف أن السير على الثعبان الأسود المتموج الأشبه بطريق ضيق متصاعد، ينتهي عند رأس ذلك الثعبان بالتزامن مع اختفاء الظلال التي تمثل الظلام الذي يتلاشى بدوره مع اتساع الصحراء والأفق.
كما استعارت ناظر، طبيعة الثعبان الذي يسلخ جلده الميت ويبدأ حياته بجلد آخر؛ ما جعله رمزًا قويًّا للولادة من جديد على حد وصفها في شرحها الذي نشرته على صور عملها الفني في حسابها على "إنستغرام"، حيث يتواجد له هناك أيضًا معجبون كثر، بجانب زوار المعرض في الطبيعة بالعلا، من السياح القادمين من مختلف دول العالم.