شكوك حول وجود حياة سابقة على "المريخ القديم"

كشفت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا أن كوكب المريخ القديم، كان مشابهًا بشكل "لا يصدق" لكوكب الأرض.

وباستخدام تقنية ChemCam الموجودة على مركبة "كيوريوسيتي" التابعة لناسا، توصلت فرق البحث من مختبر علوم الفضاء التابع لمختبر "لوس ألاموس" الوطني في نيو مكسيكو، إلى اكتشاف غريب في صخور قاع بحيرة في حفرة "غيل" على الكوكب الأحمر.

ومن المحتمل أن تكون هذه الحفرة جزءًا من بحيرة جافة، يقدرعمرها بحوالي 3.5 إلى 3.8 مليار سنة.

ووجد علماء ناسا نسبة مرتفعة من عنصر المنغنيز الكيميائي، الذي يعتبر من المواد الكيميائية الحيوية لجسم الإنسان، والذي يبقيه على قيد الحياة، ويتواجد عادة في المياه الضحلة على شواطئ بحيرات على كوكب الأرض.

وبحسب ناسا، تم تطوير تقنية ChemCam المستخدمة في هذه الدراسة من قبل لوس ألاموس ووكالة الفضاء الفرنسية CNES، مشيرين إلى أنها تعمل باستخدام الليزر لتكوين البلازما على عينات الصخور، ثم تقوم بتجميع الضوء، لتحديد التركيب العنصري بداخلها.