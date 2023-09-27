تقرير: أعداد المشردين في إسبانيا تتزايد بشكل صادم

كشف "المعهد الوطني للإحصاء" في إسبانيا، الثلاثاء، أن المتوسط اليومي للأشخاص المشردين الذين تستقبلهم مراكز الخدمات الاجتماعية في البلاد إلى أكثر من 21 ألفًا وخمسمئة في عام 2022، بزيادة بلغت 22% عن العام السابق.

وبحسب تقرير أورده موقع "إنفوبي" الإسباني، فلم يقتصر الأمر على زيادة عدد الأشخاص الذين تتم رعايتهم فحسب، بل زاد أيضًا عدد أماكن الإقامة المتاحة، خاصة في فصل الشتاء.

وأرجع التقرير ذلك إلى رفع القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية التي فرضها فيروس كورونا، وتدفق اللاجئين.

وفي عام 2022، بلغت سعة شبكة الإقامة يوميًّا 26 ألفَ مكان، كما بلغ متوسط الإشغال 81.2%. ومن تلك الأماكن، 32.8% تشغلها النساء أي ما يعادل 7 نساء يوميًّا.

وأشار التقرير إلى أن 20% من هذه المراكز تخدم المهاجرين حصرًا، و7.2% تخدم النساء ضحايا العنف الجنسي، والـ 72.8% المتبقية لم تكن متخصصة أو تخدم تخصصًا آخر.

وأضاف التقرير أن ما يقرب من نصف الحالات التي تم التعامل معها في المراكز، 46.7%، مرتبطة بالهجرة وطلب الحماية الدولية، في حين أن 17.7% كانت مرتبطة بإدمان المخدرات.

المصدر: موقع "إنفوبي" الإسباني