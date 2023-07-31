بقايا "دوكسوري" تجبر الآلاف على الفرار من العاصمة الصينية

سجلت العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار تشهده هذا العام مع مرور بقايا الإعصار "دوكسوري" عبر المدينة اليوم الاثنين.

وأجبر الإعصار وما صاحبه من أمطار أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم في المدينة، وفقا لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إن هطول الأمطار الغزيرة تواصل في العاصمة وعدة مناطق منها خبي وتيانجين وشرق شانشي مع تبدد الإعصار فوق شمال الصين.

ودوكسوري من أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات وتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم فوجيان الجنوبي مما دفع مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.