صاحب أغنية All by myself.. وفاة المغني الشهير إريك كارمن

غيّب الموت المغني الأمريكي إريك كارمن عن 74 عاما، صاحب أغنية "أول باي ماي سيلف" All by Myself التي حققت نجاحاً عالمياً واسعاً وأدّتها لاحقا سيلين ديون.

وكتبت زوجة الراحل إيمي كارمن في منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للفنان، "لقد توفي إريك الرقيق والمحب والموهوب أثناء نومه في نهاية هذا الأسبوع.. لقد كان سعيداً جداً بمعرفة أن موسيقاه أثرت على مدار عقود في الكثير من الناس وستظل محفورة في ذاكرتهم".

كما طلبت إيمي كارمن من المعجبين "احترام خصوصية العائلة في الوقت الحالي"، فيما لم تحدد سبب الوفاة.

مسيرة فنية حافلة

وبدأ إريك كارمن المولود عام 1949 في كليفلاند بولاية أوهايو مسيرته الموسيقية من خلال المشاركة في تأسيس فرقة الروك The Raspberry في سبعينات القرن العشرين، ولكن سرعان ما انفرط عقدها بعد خمس سنوات.

واجتمع شمل الفرقة مجدداً عام 2004، وكانت حفلة موسيقية من هذه الجولة محور ألبوم صدر عام 2017 بعنوان Raspberries Pop Art Live.

واشتهر كارمن بكونه صاحب الأغنية الناجحة All by Myself عام 1975 و"هانغري آيز" Hungry Eyes من الموسيقى التصويرية للفيلم الشهير "ديرتي دانسينغ" Dirty Dancing عام 1987 مع باتريك سوايزي وجينيفر غراي.

ورُشح كارمن لجائزة "غرامي" عن أغنيته Almost Paradise، التي شارك في كتابتها لفيلم Footloose.